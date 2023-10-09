«الفيروسات الكبدية»: مصر نجحت في خفض نسب الإصابة بفيروس سي منذ 2014

قال الدكتورة منال حمدي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر نجحت منذ عام 2014 في خفض نسب الإصابة بفيروس سي بشكل كبير، إذ جرى التعاقد مع أول شركة تصنيع أول عقار لفيروس سي، وتحمل تكلفة علاج المرضى من نفقة الدولة.

تسجيل المصابين بفيروس سي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى تسجيل المصابين بمرض فيروس سي وبلغ عددهم في الأسبوع الأول مليون مصاب، وبدأت أعداد التسجيل تقل تدريجيًا، وجرى عمل مسح شامل على مدى 4 سنوات وكان القرار الرئاسي بإجرائه خلال عام واحد.

إجراء مسح شامل سنويا

وأوضح أن إجراء مسح خلال عام واحد فقط كلف الدولة ملايين، ولكنه وفر المليارات إذ كلما قصرت المدة وفرت الدولة على المدى البعيد، موضحة أنه أكبر مسح على مستوى العالم.