«دراسات الخطوط» بمكتبة الإسكندرية: فكرة الشعارات انطلقت من عصر مصر القديمة

قال الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، إنّ فكرة الشعارات والرايات أتت من مصر القديمة، موضحَا أنّ اللوحة الشهيرة الخاصه بالملك مينا في انتصاره الشهير وتوحيد القطرين، موجودة داخل المتحف المصري، وهي مصنوعة من الشيست، وظهر بها وإلى جواره الأعلام والرايات».

وأوضح مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح، المُذاع على فضائية dmc، أنّ كل شخص كان حاملا للراية يمثل مقاطعة من المقاطعات التي تكون أجزاء مصر المختلفة، مشيرًا إلى أنّ شعار محافظة البحيرة، هو حجر رشيد ومرسوم بشكل شراع.

وتابع: «محافظة بني سويف يوجد شعار لها وهو هرم ميدوم، وفقا لمنطقة ميدوم التي بني داخلها الملك سينفرو من الأسرة الرابعة هرم ميدوم، وأول هرم له على شكل مصاطب»، مشيدًا صاجب فكرة شعار محافظة بني سويف «هرم ميدوم»، حيث استلهم مكونات المحافظة الثقافية والأماكن الأثرية الموجودة داخل المحافظة.