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استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ

كتب:

أحمد عادل موسى
09:49 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

استُشهد 10 مواطنين على الأقل وأصيب العشرات، صباح اليوم، في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة «وفا».

قصف طائرة حربية إسرائيلية بـ4 صواريخ 

وأفاد مراسلنا، بأن 10 مواطنين استُشهدوا على الأقل بينهم أطفال ونساء في مخيم الشاطئ، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بـ4 صواريخ لمنازل متلاصقة ببعضها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إذ نقلت مركبات الإسعاف الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء، وما زالت أعداد من المواطنين تحت الركام، ومحاولات لإخراجهم وانتشال المواطنين والمسعفين لهم.

تدمير أكثر من ألف منزل

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، إذ دُمر أكثر من ألف منزل بشكل كامل، وشطبت عائلات كثيرة من السجل المدني.

ويتعرض أهالي القطاع لعدوان غاشم تستخدم فيه آلة الاحتلال الحربية من الجو والبر والبحر مئات الأطنان من المتفجرات، التي ألقيت على المنازل والبنايات والأبراج السكنية والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليًا ضد الأبرياء.

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