أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024.. وموعد القائمة المبدئية

المرشحون لانتخابات الرئاسة 2024، هم حديث الكثيرين في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أمس السبت، إذ استمر فتح باب الترشح منذ يوم 5 من أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.

أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024 الذي تقدموا بأوراق الترشح الخاصة بهم حتى الآن، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وأكدت الهيئة أن الإعلان عن القائمة المبدئية حول أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024 وأعداد المزكين والمؤيدين لهم، يكون غدا الإثنين 16 من أكتوبر، وفقا لما جاء في الجدول الزمني للانتخابات، إذ يتم الإعلان عن القائمة المبدئية بعد غلق باب الترشح بيومين.

المرشحون لانتخابات الرئاسة 2024

كما أكدت أنه يتم فتح باب تلقي اعتراضات المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، يومي الثلاثاء والأربعاء ولمدة 3 أيام، اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر، كما أنه سيخطر المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 من أكتوبر.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 4 طلبات ترشح للرئاسة حسبما أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، فضلا عن أن القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ينص على أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التباعة لمصلحة الشهر العقاري.