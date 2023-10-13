أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024 قبل غلق باب التقديم

استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية 2024، بعد اجتياز الكشف الطبي وتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة، وأعلنت «الوطنية للانتخابات» أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024، الذين تقدموا رسمياً حتى الآن.

أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024

وتستعرض «الوطن» أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024، الذين تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الآن، قبل غلق باب التقدم للترشح، غدا، وهم:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

تقدم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم السبت الماضي، بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية.

المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران

تقدم المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران، يوم الأحد الماضي، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة

يوم الاثنين الماضي، تقدم المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، بأوراق الترشح بالانتخابات الرئاسية 2024، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح في الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

ومن المنتظر، أن يتقدم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، اليوم، بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.