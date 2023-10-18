«الوطنية المصرية لليونسكو» تناقش آليات الوصول إلى تعليم جيد ومنصف

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به لجنة «الهدف الرابع»، والتي تعُد إحدى هذه اللجان، وتُعتبر بمثابة مهمة قومية تتضافر جهود أعضائها لإظهار ما يُحرزه التعليم المصري من تقدم لمواكبة التطورات الدولية.

وقال، إن لجنة الهدف الرابع تقوم بدور كبير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، باعتبارها المعنية برصد وتقييم غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، والذي يتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

اجتماع لجنة الهدف الرابع

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الهدف الرابع برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، ورئيس اللجنة، اجتماعها الثالث عشر، بحضور الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات (التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط والتنمية الاقتصادية، جامعة الأزهر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة تعليم الكبار، قطاع المعاهد الأزهرية)، وبحضور أمانة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

توطين الذكاء الاصطناعي

واستعرض الاجتماع موقف الجهات المعنية من استيفاء مسح التعليم النظامي 2023، فضلاً عن متابعة الاستبيانات الخاصة بالبيانات الوصفية وبيانات السكان حسب العمر والجنس خلال الفترة من 2020 - 2022، إضافة إلى متابعة استبيانات معهد الإحصاء حول الأمية والتحصيل الدراسي، وكذلك استبيان الألكسو حول توطين الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، واستبيان الألكسو حول استعمال الأساليب الحديثة في التعليم ومناهج المعلمين في الدول العربية «التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي وتعليم الكبار»، فضلًا عن مناقشة المشروع المقترح من وزارة التخطيط بشأن "تعزيز القدرات الوطنية لمتابعة ورصد تنفيذ الهدف الرابع في مصر.