«الشعب الجمهوري» بالإسكندرية: ندعم تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

قال النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، إنه يؤيد موقف القيادة المصرية الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأضاف «الوليلي»، في تصريحات صحفية اليوم على هامش مشاركته رفقة أعضاء حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية خلال المسيرات الشعبية الحاشدة التي انطلقت اليوم في شوارع محافظة الإسكندرية، لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم.

الوليلي: ما يحدث مظاهر لم يسبق لها مثيل

وأوضح «الوليلي»، أن هناك إبادة جماعية لقطاع غزة مطالبا من الدول التي قدمت دعما غير مشروط لسلطة الاحتلال لهذا التصعيد العسكري، بأن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.

مطالب بوقف الإعمال الإجرامية

كما طالب باتخاذ خطوات حاسمة لإجبار إسرائيل على وقف الأعمال الإجرامية الوحشية التي ترتكبها في حق المدنيين العزل في قطاع غزة، خاصة ما شهدناه في مذبحة المستشفى الأهلي المعمداني من قتل للأطفال الأبرياء والنساء.