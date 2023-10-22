«صحة الشرقية» توضح أعراض التهاب الأذن الخارجية.. إليك طرق الوقاية

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، المقصود بمرض أذن السباح «التهاب الأذن الخارجية»، وطرق الوقاية من المرض.

التهاب الأذن الخارجية

وأفادت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، أنّ مرض أذن السباح أو «التهاب الأذن الخارجية»، هو عدوى تصيب قناة الأذن الخارجية، وعادة ما يكون سببها الماء المتبقي في الأذن، مكونًا بذلك بيئة مساعدة لنمو البكتيريا، وهو مرض غير معدي.

أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الخارجية

وتابعت، أنه يمكن أن تحدث الإصابة بأذن السباح، بسبب وضع الأصابع أو المسحات القطنية أو غير ذلك من الأشياء في الأذن، مسببة تدمير طبقة الجلد الرقيقة المبطنة لقناة الأذن.

وأضافت أنه يمكن علاجها بقطرات الأذن، مشيرة إلى أنّ العلاج السريع يقي من المضاعفات والعدوى الأكثر خطورة.

أعراض الإصابة بالتهاب الأذن الخارجية

وأشارت إلى أنّ أعراض الإصابة بالتهاب الأذن الخارجية، كما يلي:

- حكة داخل الأذن.

- ظهور بعض الإفرازات.

- احمرار وتورم في الأذن.

- سمع منخفض أو مكتوم.

وتابعت أن المرض يمكن أن يصيب أي شخص، وليس مقتصرا على فئة بعينها، وسُمي بمرض أذن السباح، لأن السباحيين هم الأكثر عرضة للبقاء في المياه فترات طويلة.

طرق الوقاية من التهاب الأذن الخارجية

وتشمل طرق الوقاية من التهاب الأذن الخارجية، ما يلي:

- استخدم منشفة نظيفة لتجفيف أذنيك من الخارج بعد السباحة والاستحمام.

- التأكد من نظافة الماء المستخدم في السباحة أو الاستحمام أو الوضوء.

- استشر طبيبك حول استخدام قطرات الأذن بعد السباحة واستشره في حالة الألم والإفرازات، ولا تعالج نفسك بنفسك.

- لا تحاول أبدا إخراج شمع الأذن بنفسك سواء بإصبعك أو أعواد القطن أو دبابيس الشعر.

- المحافظة على جفاف الأذن وإزالة الماء منها بتمييل الرأس إلى الجانب وتجنب الرطوبة.

- ارتداء سدادات الأذن المخصصة للسباحة أو وضع قطعة قطن مغطاة بمادة دهنية (فازلين) لإبعاد المياه عن قناة أذنك.