حواس: مقبرة رمسيس الثاني تعرضت للسرقة عدة مرات قبل اكتشافها

كشف وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس الآثار، أنّ مقبرة الملك رمسيس الثاني بمنطقة وادي الملوك في البر الغربي بالأقصر تعرضت خلال القرون الماضية لعدد من السرقات، لافتا إلى أن السيول والأمطار الغزيرة تسببت في تدمير النقوش وتجمع الأوساخ التي سدت ممرات وغرف المقبرة الداخلية بالكامل.

المعرض يضم 181 قطعة أثرية للملك رمسيس الثانى

وأضاف حواس خلال مؤتمر صحفي اليوم بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، للإعلان عن انتقال معرض رمسيس وذهب الفراعنة، للعرض في إستراليا لمدة 6 أشهر بداية من يوم 17 نوفمبر المقبل، أنّ المعرض الخاص بالمقبرة يضم181 قطعة أثرية، منها استطاعت البعثة المصرية الكشف عن أسرارها وطريقة بنائها بعد القيام بأعمال التنظيف للممرات والغرف بها، موضحا أنه وجد على جدران المقبرة صور فصول من كتاب البوابات وكتاب الإيمي ديوات، مؤكدا أن مقبرة الملك رمسيس الثاني هي المقبرة الملكية الوحيدة المكتملة بالنقوش والزخارف والهندسة المعمارية في وادي الملوك.

وأشار العالم الأثرى الكبير، إلى أنه تم العثور على البئر الخاص بالمقبرة، والذي وصل عمقه إلى أكثر من 9 أمتار تحت سطح الأرض، موضحا أنه يعتبر من أغرب الآبار الخاصة بالمقابر الملكية، إذ أنه يعتبر الوحيد الذي يوجد بكل ركن من أركانه 3 نقوش وفصول من كتب العالم الآخر، الأمر الذي يرجح أن للبئر وظيفة دينية.

زاهي حواس: رمسيس الثاني ملك كل الملوك

وأوضح حواس أنّ الملك رمسيس الثاني لٌقب بملك كل الملوك، وتعتبر فترة حكمه التي استمرت 66 عاما، هي أمجد وأعظم وأقوى عصور مصر، كما إنه عُرف أيضًا باسم سيد البنائين، حيث قام بتشييد العديد من الآثار والمعابد والتماثيل والمسلات أكثر من أي ملك آخر في مصر القديمة.