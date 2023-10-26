«اليابانية وأسوان» في صدارة تصنيف «التايمز» للجامعات المصرية بالهندسة

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية العلوم والتكنولوجيا عن تصدر الجامعة المصرية اليابانية (E-JUST) تصنيف الجامعات المصرية المصنفة في تخصص الهندسة وعددها 27، حيث جاءت الجامعة في المراكز 401- 500 عالميا بالتساوي مع جامعة أسوان.

وأضاف رئيس الجامعة اليابانية في بيان اليوم، أن هذا الترتيب الذي وضع تخصص الهندسة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 500 جامعة عالميا.

سبب تصدر هندسة الجامعة اليابانية لتنصيف الجامعات المصرية

وأكد أن ذلك الأمر يعد نتاج للجهود البحثية المتميزة والتعاون بين الجامعة والجامعات اليابانية المرموقة والتعاون مع الجهات الصناعية والدعم الكبير من حكومتي مصر واليابان ومجلس الامناء وهيئة الجايكا.

علوم الجامعة اليابانية الخامس مصريا

وأشار إلى أنه تم تصنيف الجامعة في تخصص العلوم الفيزيائية في المركز 601-800 عالميا ما يضعها بعد 4 جامعات من 24 جامعة مصرية مصنفة في هذا التخصص، أي في المركز الخامس على المستوى المصري.

جدير بالذكر أن تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية ‏هو تصنيف سنوي للجامعات يُنشر من قِبل مجلة تايمز للتعليم العالي التي كانت تتعاونُ معَ بعض الشركات الناشئة للقيام بتصنيف الجامعات العالمي كيو إس.