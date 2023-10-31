ملاعب رياضية وبريد ومخابز.. مشاريع خدمية متنوعة غيرت حياة أهل سيناء

نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السنوات الأخيرة الماضية، في مواجهة التحديات الإرهابية بسيناء، من خلال التنمية كمعيار أساسي ومهم لتحقيق الاستقرار هناك، ومن أجل هذا أولت الدولة اهتماما كبيرا بالاستثمارات الحكومية التي خصصتها الحكومة لأرض الفيروز لتنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة أولها تطوير البنية التحتية والتعليم والصحة والطرق والري وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.

وفي مجال الخدمات العامة في محافظة شمال سيناء، اهتمت الدولة المصرية بمشاريع الشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي والعدل، وخدمات البريد والإعلام، في الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2023، جرى تنفيذ 57 مشروعا، وجاري تنفيذ الباقي بإجمالي 584 مليون جنيه.

مشاريع تم الانتهاء من تنفيذها في مجال الخدمات العامة

تمثلت تلك المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في مجال الرياضة والخدمات العامة في تنفيذ الصالة الرياضية المغطاة في مدينة العريش، وإنشاء وتطوير مركز شباب الروضة بمحافظة شمال سيناء، إلى جانب نادي 6 أكتوبر الرياضي بمركز بئر العبد في المحافظة نفسها.

إلى جانب الانتهاء من أعمال تطوير مكاتب بريد الحسنة بشمال سيناء، ورفع كفاءة المخابز البلدية في المحافظة.

مشاريع جاري العمل عليها

أيضا جار الآن العمل على تطوير استاد العريش، وإنشاء مسجد السبيل في المساعيد بمدينة العريش، مع الاستمرار في أعمال إنشاء المبنى الخدمي في مدينة بئر العبد، بالتوازي مع رفع كفاءة مكتب تموين المساعيد بمدينة العريش في شمال سيناء.

إلى جانب ما سبق، جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاء سجل مدني ثان بمدينة العريش، وتطوير مكتب بريد الشهداء بمدينة العريش، بالتزامن مع العمل على رفع كفاءة وتطوير مركز عاطف السادات بمدينة العريش أيضا.

و وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء، ومن المقرر أن تبدأ دولة مدبولي بزيارة الكتيبة 101، بصحبة مشايخ قبائل سيناء، وعدد من الإعلاميين ورؤساء الأحزاب السياسية.