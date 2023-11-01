يوم توظيفي مفتوح للطلبة والخريجين.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة المخبوزات.

وفي السطور التالية، نعرض شروط اليوم التوظيفي المفتوح الذي أعلنت عنه وزارة الشباب الرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وسيقام اليوم التوظيفي المفتوح في 18 شارع محمود عصمت متفرع من المشير أحمد إسماعيل خلف فلوريدا مول - مساكن شيراتون، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 6/7 نوفمبر 2023 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثالثة مساء.

اليوم التوظيفي المفتوح

1. باريستا

2. شيف خباز، لديه خبرة من 6 أشهر إلى سنة.

3. مساعد شيف فاست فود- كروـ يمتلك خبرة لا تقل عن 6 أشهر.

أماكن العمل: أكتوبر/ التجمع/ المهندسين/ مصر الجديدة/ مدينة نصر/ المعادي/ الزمالك/ وادي النيل/ قصر النيل.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

- مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- طلبة وخريجين.

- خبرة 6 أشهر على الأقل.

- حد أقصى للسن 30 سنة.

المميزات

- مرتب يبدأ من 4000 جنيه.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين صحي.

- تبس.

- بدل موصلات في أكتوبر والتجمع.

- أرباح سنوية.

كيفية التقديم على اليوم التوظيفي المفتوح

- يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا، والذهاب مباشرة على العنوان المذكور أعلاه.

- للتقديم على الوظائف، التوجه إلى 18 شارع محمود عصمت متفرع من المشير أحمد إسماعيل خلف فلوريدا مول- مساكن شيرات، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 6/7 نوفمبر 2023 من الساعة 10صباحا حتى الثالثة مساء أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.