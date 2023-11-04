إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في أجا بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة أجا، في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق، ما أسفر عن إزالة 3 حالات تعد.

وقال حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، في بيان، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق المدينة، وإزالة كل التعديات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية والمحافظة.

تعديات على الأراضي الزراعية في أجا

وأكد رئيس مجلس مدينة أجا، أن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعديات على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بنطاق مركز المدينة، وتنوعت ما بين مبان بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية، وكذلك سملات خرسانية معدة للبناء عليهاالحالة الأولى تعدى على الأرض الزراعية بالبناء على مساحة 60 متر مربع، والثانية تعدى بالبناء على 12قيراط، والثالثة تعدى بالبناء على 3 قيراط ، وذلك بتأمين من قوات مركز شرطة أجا.

حملات مكثفة

وشدد رئيس مجلس مدينة أجا على تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، والاستمرار في المتابعة اليومية لضبط وإزالة كل التعديات في المهد لأي تعد على الأراضي الزراعية.