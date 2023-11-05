تعيين أحمد إبراهيم حسن مفتيا عاما للأردن

أعلنت الإرادة الملكية الأردنية، تعيين الدكتور أحمد إبراهيم حسن الحسنات، مفتيا عاما للبلاد اعتبارا من اليوم الأحد.

استقالة المفتي السابق

جاء ذلك عقب قبول استقالة الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة مفتي عام الأردن اعتبارا من التاريخ ذاته.

وقرر مجلس الوزراء الأردني إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس لمدة سنتين، برئاسة الشيخ عبد العظيم سلهب.

جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

الأسماء الجديدة في المجلس

وضم المجلس في عضويته، طبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني، كلا من: مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي (نائبا للرئيس)، والمهندس عدنان الحسيني، والدكتور هاني عابدين، والشيخ عكرمة صبري، والشيخ محمد أحمد حسين، والشيخ واصف البكري، والشيخ يوسف أبو سنينة، والدكتور مصطفى أبو صوي، والدكتور وصفي كيلاني، والدكتور محمد مهدي عبدالهادي، والدكتور عماد أبو كشك، والدكتور "محمد إبراهيم" ناصر الدين، والشيخ محمد سرندح، والمهندس بسام خليل الحلاق، ويوسف الدجاني، والمحامي فهد الشويكي، وخليل العسلي، وعلاء سلهب، والمهندس محمد نسيبة، والمحامي نزيه العلمي، والدكتور محمد قطب، ووائل جمال عمر، و"محمد شاهين" أشهب (مقررا للمجلس).