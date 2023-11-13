محمود ممتاز يكشف تفاصيل فوز مصر بجائزة عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن إعلان البنك الدولي فوز مصر بجائزة عن الاستيراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة، جاء بسبب الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الدولة بدأت في وضع استيراتيجية المنافسة 2021 واستمر ذلك حتى 2025، واحتوت الاستراتيجية على محور الحياد التنافسي، الذي أدى لفوز مصر بالجائزة.

«ممتاز»: المستثمر ينظر إلى عدة مؤثرات قبل الاستثمار

وتابع «ممتاز»، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبنى عسل»، أن محور الحياد التنافسي يعمل على حماية أي مستثمر أو شخص له رغبة في فتح سوق جديدة بمصر من خلال سهولة الإجراءات، وعدم التمييز بين المستثمرين.

«ممتاز»: مصر تحصد المركز الأول بسبب استراتيجية الحياز التنافسي

وأضاف أن الحياد التنافسي من أفضل الاستيراتيجيات التي تم وضعها؛ لذلك فازت مصر بجائزة عن الاستيراتيجية الوطنية.