ضبط 49 كيلو حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية قبل ترويجها.. بقيمة 4 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 عناصر إجرامية، بحوزتهم 49 كيلوجراما من مخدر الحشيش، بقيمة 4 ملايين جنيه، قبل ترويجها في القاهرة والجيزة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتي قسمي شرطة (المرج – الأهرام)، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وضبط عاطل «له معلومات جنائية»، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته 24 كيلوجراما لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الأفيون، وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

كما جرى ضبط عاطلين «لأحدهما معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما 25 كيلوجراما لمخدر الحشيش، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 4 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.