تحصين 22 ألف ماشية ضمن الحملة القومية بالدقهلية

قال الدكتور السيد حسانين، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إن المديرية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادًا لإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

وأوضح «حسانين» في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الإجراءات، تضمنت توزيع اللقاحات على الإدارات الخارجية، ومنها إلى الوحدات البيطرية، والتأكيد على سلامة ثلاجات حفظ اللقاحات، وتوفير كل الأدوات والاحتياجات لفرق التحصين.

كما جرى تزويد فرق التحصين ببطاقات تسجيل وترقيم الحيوانات، وتسليم الأطباء دفعة جديدة من الوسائل التوضيحية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين لجان التحصين وأطباء الإرشاد، وأهمية الإرشاد المسبق لتسهيل أعمال لجان التحصين.

تحصين 22 ألف رأس بالدقهلية

وأضاف وكيل الوزارة، تقوم كل إدارة بيطرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالدقهلية، لتوعية المواطنين على أهمية التحصين للمواشي، وذلك من خلال 21 إدارة بيطرية على مستوى المحافظة، وجرى تحصين 22 ألف رأس من الجاموس والبقر والماعز في اليوم الأول من الحملة، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ومجالس المدن، ومديرية الزراعة والأوقاف ومديرية الأمن، وتستمر الحملات يوميًا من الصباح الباكر وحتى آخر اليوم.

الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تغطية رؤوس الماشية

وأكدت محافظة الدقهلية، أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تغطية رؤوس المشاية المستهدفة بجميع القرى بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وضرورة التوسع في نشر الوعي للمربين وتجار الماشية عن أهمية التحصين وخطورة الأمراض الوبائية على المواشي للحفاظ عليها وتنميتها.