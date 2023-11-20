قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منزل برلماني وكنيسة وبلدات بالجنوب اللبناني

شنت المدفعية الإسرائيلية والطيران قصفًا وهجمات عنيفة على بلدات في الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاثة الغربي والأوسط والشرقي.

استهداف مستمر

واستهدفت قذائف مدفعية منزل النائب قبلان قبلان عضو كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) بمنطقة ميس الجبل بالقطاع الشرقي للجنوب مما أدى إلى تدمير أجزاء منه، كما تم قصف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون بمنطقة بنت جبيل بالقطاع الأوسط للجنوب اللبناني.

استخدام قنابل فوسفورية

وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخًا على منزل خال في بلدة عيترون وفي محيط باحة العلم وبلدتي ياطر وعيتا الشعب بالقطاع الأوسط، كما تم استهداف عدد من المنازل والمناطق الزراعية والمراعي بقنابل فسفورية.

رشقات صاروخية

ومن الأراضي اللبنانية، أطلقت العديد من الرشقات الصاروخية التي أصابت أهدافًا عديدة في المراكز العسكرية الإسرائيلية أبرزها استهداف موقع رانيت العسكري الاسرائيلي بأربع رشقات صاروخية بصواريخ بركان، فضلا عن استهداف مواقع أخرى بثلاث مسيرات هجومية.