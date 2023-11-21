قصص مثيرة لصلاح مع مقتحمي الملاعب.. كيف تعامل معها؟ (فيديو)

لم يكن مشهد اقتحام المشجعين للملاعب بالجديد على الساحرة المستديرة، لكن يبدو أن محمد صلاح يملك النصيب الأكبر من محاولات عاشقيه للاقتراب منه حتى لو كان في الملعب، من أجل رؤيته عن قرب أو خطف صورة تذكارية معه دون ترتيب مسبق.

قصص محمد صلاح مع مقتحمي الملاعب

«صلاح يخرج وسط حراسة أمنية مشددة».. كان مشهد مرور الفرعون المصري نحو غرفة الملابس بمرافقة حراسة أمنية بدأت من داخل الملعب، الأكثر جدلًا في الساعات المنقضية، بعدما اقتحم مجموعة من المشجعين ملعب مباراة مصر وسيراليون، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليتصدى لهم الأمن الموجود في الملعب وبعض لاعبي الفراعنة.. فهل كانت المرة الأولى التي يتعرض لها صلاح لهذا الموقف؟

عام 2018، شهد الاقتحام الألطف بالنسبة لمحمد صلاح، بعدما أقدم طفل على النزول إلى «أنفيلد» معقل الريدز، من أجل احتضان الفرعون المصري، في لقاء جمع ليفربول بنظيره وست هام يونايتد، وكان رد فعل صلاح على وجود الفتى الصغير داخل الملعب استثنائيًا، إذ احتضنه وعامله بلطف قبل قدوم رجال الأمن لإخراجه من الملعب.

وبحلول نوفمبر 2021، تجددت الواقعة مرتين خلال أسبوعين، الأولى خلال مباراة تصفيات كأس العالم، التي أقيمت بين مصر وأنجولا، بعدما اقتحم 3 مشجعين للمنتخب الأنجولي الملعب، وكان أحدهم يسعى لالتقاط صورة مع صلاح، وفي المرة الثانية جرى فيما استطاعت قوات الأمن إيقاف المشجع قبل أن يقترب الفرعون المصري.

وفي العام ذاته، واجه محمد صلاح نفس الواقعة، لكنه لم يتقبلها، وذلك في مباراة جمعت ليفربول بنظيره ساوثهامبتون، وانتهت برباعية نظيفة لصالح الريدز، وبعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء، اقتحم مشجع الملعب في محاولة لالتقاط صورة مع الفرعون المصري، لكنه لم يكن راضيًا عن هذا التصرف وقام بالاستعانة برجال الأمن للتدخل من أجل إبعاده للمرور إلى غرفة الملابس، خاصة أن تلك المرحلة شهدت انتشار لفيروس كورونا بشكل كبير.