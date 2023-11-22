«الأرصاد» تنصح كبار السن والأطفال بارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى توقعاتها بأجواء مائلة للبرودة صباحا، وخلال فترات الليل.

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها، من المواطنين ارتداء «جاكت» عند الخروج، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا.

نصائح «الأرصاد» لكبار السن والأطفال

ونصحت الأرصاد تلك الفئات المذكورة بارتداء ملابس ثقيلة على مدار اليوم، لتجنب الإصابة بنزلات البرد التي تنتج عن انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.