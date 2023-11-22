مصدر أمني ينفي تعدي رجال الشرطة بجنوب سيناء على شخص داخل سيارته

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية على «تيك توك»، بشأن الادعاء بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، بالتعدي على أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور، اشتبهت في إحدى السيارات «مطموسة الأرقام وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة».. وباستيقافها وفحصها، تبين أن قائدها طالب مقيم بدائرة قسم شرطة دهب، وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة، وحمله رخصة تسيير «منتهية».

أضاف أنه عُثر بداخل السيارة على «سلاح أبيض»، وقرر الطالب بأن السيارة ملك نجل عمه، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات في الإطار القانوني وتولت النيابة العامة التحقيق.