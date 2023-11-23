ميدان الموسيقى بالإسكندرية.. خروجة جميلة وتصوير وعزف مجاني (صور) 

في منطقة رشدي الشهيرة شرق الإسكندرية، يبرز ميدان الموسيقى الجميل الذي أعيد إحياؤه مجددا ضمن أعمال مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها» حيث التمثال الشاهق لعازفين وفي الخلفية نوتة موسيقية مرسومة على الجدران ما يجعله واحد من أجمل ميادين الإسكندرية الذي يعد خروجة مميزة ويمكن التصوير بها مجانا بالإضافة إلى حضور حفلات عزف لموسيقيين بشكل أسبوعي.

ويقول اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الميدان جرى تطويره لأول مرة بعد 21 عاما من إنشاؤه، بالتعاون مع المجتمع المدني ، ضمن شروط المسابقة من خلال المشاركة المجتمعية وعدم تحميل الدولة أية أعباء مالية.

عزف بالميدان أسبوعيا

وأضاف حبيب لـ«الوطن»، أنه بجانب تجميل الميدان قد تم الاتفاق والتعاون مع مجموعة العازفين للآلات الوترية، بالنزول للميدان أسبوعيا ، لعزف الموسيقى الهادئة التي تتناسب مع مكانة الإسكندرية التاريخية والفنية.

5 مقاعد للمواطنين.. أبرز تطويرات ميدان الموسيقى بالإسكندرية

وأوضح أن أعمال التطوير تمثلت في رفع الكفاءة ، ترميم التمثالين وإعادتهما للمظهر الجمالي اللائق رغم تهالكهما ، وترميم جدارية النوتة الموسيقية بالكامل ، وتزويد الميدان ب 5 مقاعد لجلوس المواطنين وزراعة مايقرب من 3 آلاف نبات جمالي متنوع.

رفع كفاءة ميدان الموسيقى بالإسكندرية

كما تم ترميم الأرضيات والبلدورات ودهانها وجلي الرخام وتشميعه، وتغيير أعمدة وكشافات الإنارة ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ، ورفع كفاءة الصرف الخاص بالميدان ، وتزويد الجدارية بكشافات إنارة لإظهار معالمها وإطفاء مظهر جمالي يليق بالميدان ، وتعليق بانر يحمل صور وأسماء موسيقيين سكندريين وعازفين لآلات موسيقية وترية تماشيا مع معالم الميدان.