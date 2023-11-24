تحرير 31 محضر إشغال طريق خلال حملة لرفع التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات المرافق وإزالة التعديات على حرم الطرق والميادين لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تتسبب في إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

حملات في حي غرب أسيوط

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية بحي غرب أسيوط برئاسة عيون إبراهيم، رئيس حي غرب، بشن حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة وباستخدام معدات الحي، حيث تم رفع الإشغالات الموجودة والتي تعوق حركة المرور بمحيط موقف الأزهر ومستشفى الإصابات الجديد وشارع محمد علي مكارم، فضلاً عن مصادرة 21 شيشة وتحرير 31 محضرا متنوعا، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.