افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير بتكلفة إجمالية 3 ملايين و800 ألف جنيه.

افتتاح مساجد جديدة في البحيرة

وتضمنت المساجد الجديدة ما يلي:

- مسجد السعداوي البحري بحوش عيسى على مساحة 214 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه «إحلال وتجديد».

- مسجد كوم القدح في زاوية صقر بأبو المطامير على مساحة 325 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه «إحلال وتجديد».

- مسجد بلشا في حوش عيسى، على مساحة 265 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه «صيانة».

افتتاح مساجد في البحيرة

يأتي افتتاح المساجد في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك في إطار الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز محافظة البحيرة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.