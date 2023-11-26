قتلى وجرحى جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي بجامعة هندية

قتل 4 طلاب وأُصيب 64 آخرون جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي في إحدى الجامعات جنوبي الهند، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام محلية.

ووقعت الحادث في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا في ولاية كيرالا، حيث كان الطلاب يستمتعون بحفل موسيقي، وتوقف الحفل بسبب الأمطار، مما دفع الجمهور إلى الفرار بحثًا عن مأوى، وأدى إلى تدافع كبير.

وذكر موقع «Indian Express» الإخباري أن شخصين على الأقل من بين المصابين في حالة حرجة، وقال بيناراي فيجايان، أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا، إنه أمر بإجراء تحقيق.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 2000 شخص، بينهم طلاب وسكان محليين، كانوا حاضرين في المكان خلال اليوم الثاني من مهرجان التكنولوجيا السنوي الذي نظمته كلية الهندسة.