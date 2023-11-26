نور عبدالمجيد: أعشق الكتابة.. وأرسل الرسائل عبر الجوابات وليس الموبايل

قالت الكاتبة والروائية نور عبدالمجيد، إنه لا يوجد توقيت يعرفه الكاتب بأنه يهوى الكتابة، ولكنه مع الوقت يكتشف أن علاقته مع القلم أكبر مع الناس، ومن يكتب كثيرا أو يعشق الكتابة مثلها يكون إلى حد كبير بعيدا عن الحياة الاجتماعية الصاخبة، ويجد صحبته ويأنس للقلم والورقة.

وأضافت عبدالمجيد، خلال حوارها مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أنها آنست منذ طفولتها للورقة والقلم، وعندما ترغب في أن ترسل لأحد أي شيء لا تتحدث تليفونيا، ولكن تكتب له جواباً، حيث تشعر أن قدرتها على شرح ما لديها بالورقة والقلم أكبر.

ولفتت إلى أنها كثيرة السفر، ما بين مصر والسعودية ومن ثم كان بينها وبين والدها رسائل كثيرة للغاية، وكانت تنتظر بأن تأتي «البوسطة» لإرسال الرسائل لوالدها.