«صفاء» من إسكندرية: مبادرة تخفيض الأسعار وفرت لنا في مصروف البيت

منذ إطلاق مبادرات تخفيض الأسعار فى الإسكندرية والإقبال متزايد عليها من جميع المواطنين، لعل أبرزهم صفاء فوزى، محاسبة بالإسكندرية، والتى عبّرت عن إعجابها الشديد بإطلاق هذه المبادرات التى تعمل على توفير السلع بأسعار أقل للمواطنين، بالإضافة إلى خلقها سوقاً مخفّضة تعمل على تخفيض الأسعار فى الأسواق الأخرى، وكذلك الرقابة على تنفيذ هذه المبادرة فى الأسواق.

تقول «صفاء» لـ«الوطن» إنها اعتادت شراء السلع الغذائية المخفّضة من مبادرات منافذ القوات المسلحة والشرطة «كلنا واحد»، مؤكدة أن المميّز فى الوقت الراهن هو طرح هذه المبادرة بدعم رئاسى، واهتمام من قِبل الحكومة وتعاون من القطاع الخاص من خلال اتحاد الغرف التجارية، حيث يتم ضخ المنتجات مخفّضة الأسعار فى سلاسل المحلات الكبرى، وتوفير السلع فى أقرب مكان لكل شخص. وأوضحت «صفاء» أن المبادرة الأخيرة التى أطلقتها الدولة بجميع المحافظات وحظيت الإسكندرية بنصيب وفير منها، من خلال تخفيض الأسعار فى منافذ وسلاسل كثيرة، كان لها دور كبير فى دعم ميزانية الأسرة: «التجار عاوزين يبيعوا برضه فلو مارخصوش زى المبادرة سوقهم هيقف، بالأخص أن المبادرة أصبحت منتشرة».

وأشارت إلى أن المبادرة تساعدها على التوفير فى ميزانية البيت حين تتجه لشراء جميع المنتجات، فتجد توفيراً يصل إلى 25% من قيمة المنتجات فى حال شرائها من أماكن خارجية. وأكدت «صفاء» موافقتها على قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتخصيص 2 كيلو لكل مواطن من السلع الغذائية المخفّضة حتى لا يتّجه التجار لشراء كميات كبرى وطرحها فى الأسواق الخارجية بأسعار مرتفعة.

وأوضحت «صفاء» أن المبادرات الحكومية اهتمت بتوفير كل المنتجات والسلع للمواطنين، حيث تم توفير اللحوم عبر منافذ وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تخفيضات على 7 سلع أساسية هى «الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس»، وهى السلع التى تُعد مقومات البيت المصرى. وأكدت ابنة الإسكندرية أنها بحكم عملها فى مهنة المحاسبة تُثمن هذه الجهود التى تخلق سوقاً موازية بأسعار مخفّضة للمواطنين، مما يجبر التجار الآخرين على تخفيض السلع ذاتها، كى يكونوا قادرين على المنافسة، وفى النهاية يصبح المواطن هو المستفيد الأكبر.