التعاقد مع المقبولين في مسابقه 30 ألف بالبحيرة لمدة 3 أيام

انطلقت اليوم أعمال التعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين بالدفعة الأولى بمسابقة 30 ألف معلم من أبناء البحيرة، تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أعمال التعاقد والتي تمت اليوم بمديرية التربية والتعليم مع المعلمين الجدد بعدد 4 قطاعات وهي وادي النطرون والنوبارية والتحرير ويشمل إدارات كوم حمادة، وإيتاي البارود، والتحرير، وقطاع أبو المطامير ويشمل إدارات أبو المطامير، وحوش عيسى والدلنجات.

مواعيد التعاقد في مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن الأعمال تمت بسهولة ويسر، من خلال اللجان المختصة، وتستمر ولمدة 3 أيام حتي بعد غد الخميس بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وأوضح أنّه من المقرر أن تستمر أعمال اللجان واستقبال المعلمين في مسابقة 30 ألف معلم بديوان المديرية بمدينة دمنهور، وذلك على النحو التالي:-

الأربعاء 29 نوفمبر القطاع الخامس حوش عيسى، ويشمل إدارات «بندر ومركز دمنهور – المحمودية – الرحمانية – شبراخيت».

الخميس 30 نوفمبر القطاع السادس مركز كفر الدوار، ويشمل «بندر، مركز كفر الدوار، رشيد، ادكو، أبو حمص».

الأوراق المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم

وتهيب مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بالالتزام بما يلي:-

-الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا وفقاً للقطاع المحدد.

- إحضار صورة من الأوراق التالية «صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة من الخدمة العامة أو الموقف من التجنيد».