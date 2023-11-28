«هايدي»: سأشارك لكي أُظهر صورة مشرفة للمصريين في الخارج أمام العالم

«بلدنا بتقدرنا.. ولازم نردلها الجميل.. ونشارك كلنا فى الانتخابات الرئاسية».. بهذه الكلمات عبرت العشرينية هايدى نصر، المصرية المغتربة فى روسيا، عن سعادتها وحماسها للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 لأول مرة، بالاتفاق مع رفقائها الطلبة المصريين بالخارج حتى يرى العالم صورة مشرفة لأبناء الجالية المصرية وهم حريصون على ممارسة الديمقراطية والمشاركة الإيجابية فى التصويت لرفع اسم مصر.

وقالت «هايدى»: «بدرس طب بشرى فى روسيا بقالى 3 سنين بس وجودى بره مصر مش هيمنعنى من المشاركة فى الانتخابات لأنه من الواجب على كل مواطن مصرى، بلغ السن القانونية للانتخاب أن يدرك أهمية صوته والتزامه تجاه العملية الانتخابية، من خلال قراءته واطلاعه على القوانين والأوضاع السياسية، حتى يكون قادراً على الاختيار الصائب للرئيس الأجدر بتولى الحكم وباعتبر مشاركتى أمانة وواجب.. ومبسوطة جداً أن بقى ليّا الحق فى الانتخاب والتعبير عن رأيى فى الحياة السياسية».

انبهرت لما زرت جامعة الجلالة وقررت أحول أوراق دراستى لمصر

التطور والتغيير الذى تلمسه «هايدى»، ابنة محافظة أسوان، فى كل زيارة تقضيها بمصر، من الأسباب التى حمّستها للمشاركة فى التصويت حتى يصبح لها دور إيجابى فى استكمال مسيرة التنمية التى يشهدها البلد، وتابعت: «انبهرت لما زرت جامعة الجلالة وقررت أحول ورق دراستى من الجامعة فى روسيا لمصر».

وتحرص الشابة العشرينية على متابعة أنشطة الحملات الدعائية لكافة المرشحين للانتخابات للتعرف على البرنامج الانتخابى لكل مرشح حتى تكون على دراية جيدة بالأحداث السياسية الجارية فى مصر، وأضافت: «مهتمة أعرف وأفهم كل مرشح عايز يقدم إيه لمصر.. بس قرارى محسوم باختيارى للرئيس السيسى لأنه نجح خلال فترة قصيرة فى تغيير خريطة مصر من خلال إنجاز العديد من المشاريع التنموية وبناء الكبارى وتمهيد الطرق، فضلاً عن بناء الجامعات والمدن الجديدة بديلاً للعشوائيات وبالنيابة عنى وعن كل زمايلى الطلبة المغتربين بقدم الشكر للسفارة المصرية بروسيا لأنها واقفة فى ضهرنا على طول».

وواصلت طالبة الطب حديثها قائلة: «السفارة المصرية فى موسكو تمدنا بشكل دائم بكافة المعلومات حول عملية التصويت فى الانتخابات وأماكن وخطوات التصويت، كما تحرص على تذليل كافة العقبات التى تواجههم بشكل عام وكلنا هننزل ونشارك علشان ندعم مصر والعالم يشوف صورة مشرفة لأبناء الجالية المصرية».