الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة.. اعرف الإجراءات والرسوم

حددت الإدارة العامة للمرور الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة، وهى أوراق يجب توافرها وتقديمها إلى الإدارة العامة للمرور من أجل تجديد رخصة السيارة في ظل قانون المرور الجديد، وللحفاظ على حياة قادئدي المركبات والمواطنين على الطرق المختلفة.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة الملاكي

وفي إطار حرص «الوطن» على توفير ما يهم متابعيها وقرائها، نستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور لمن بلغ سن 18 عاما، وقد جاءت كالتالي:-

- الرخصة السابقة.

- شهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات.

- الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي.

- اجتياز اختبار الإشارات والقيادة في المرور.

- دفع الرسوم المقررة.

- استخراج شهادة المخالفات بمبلغ 50 جنيها.

- دفع رسوم المخالفات.

- كشف طبي بوحدة المرور بعد دفع 300 جنيه كرسوم.

- ورقة بيانات من وحدة المرور بمبلغ 125 جنيها.

- التوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة.

- تسليم الأوراق للوحدة المختصة بالمرور.

تجديد رخصة السيارة بالإنترنت

يقدم موقع وزارة الداخلية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطنين إجراؤها، ونرصد من خلال هذا التقرير كل الخطوات الإلكترونية لتجديد رخصة السيارة من خلال موقع وزارة الداخلية.

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور.

- اختيار خدمة تجديد رخصة السيارة.

- تحديد رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- إما أن تكون المركبة بترخيص ملاكي أو أجرة أو دراجة نارية.

- دفع قيمة المخالفات.

- دفع سروم التأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

رسوم تجديد رخصة السيارة بالفحص

هذا وقد جاءت رسوم تجديد رخصة السيارة الذى لا يوجد عليها مخالفات مرورية، تبدأ من 1100 جنيه، وهى موزعة كالتالي:-

- استخراج شهادة المخالفات بمبلغ 50 جنيها.

- دفع رسوم المخالفات.

- كشف طبي بوحدة المرور بعد دفع 300 جنيه كرسوم.

- ورقة بيانات من وحدة المرور بمبلغ 125 جنيها.

- دفع الضريبة في الخزينة وتبلغ 630 جنيها.

- تسليم إيصال الضريبة المدفوع فى الشباك.

- استلام الرخصة بعد دفع إجمالي المصاريف 1105 جنيه، وذلك دون حساب قيمة المخالفات.

خطوات تجديد رخصة قيادة مهنية للنقل الثقيل

- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية للنقل الثقيل في وحدة المرور على النموذج المُعد لذلك.

- تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص.

- تقديم شهادة إبراء الذمة.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

- اختياز الاختبارات داخل وحدة المرور الخاصة بك.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة مهنية درجة أولى للنقل الثقيل

- لا يقل السن عن 21 سنة ميلاديا.

- ايضاح الموقف من التجنيد.

- عدد 4 صور شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة الحصول على محو أمية.

- ان يكون عضو فى إحدى النقابات العمالية.

- موافقه جهه العمل، للعامليين بالحكومة والقطاع العام.

شروط استخراج بدل فاقد لـ رخصة قيادة مهنية

- ​صورة من محضرفقد رخصة القيادة المهنية من قسم الشرطة​.

- شهادة براءة ذمة «شهادة المخالفات»​ سارية.

- شرط ​​أن تكون الرخصة سارية وليست تصريح.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.