«برتا بولا» ابنة الدقهلية تحصد 6 ميداليات ذهبية تحت 10 سنوات

عشقت الألعاب الرياضية منذ الصغر عندما كانت تتجول برفقة والدها في أحد الأندية بعمر الأربع سنوات وتشاهد لعبة جمباز الأيروبك وعمل حركات ترفيهية وقفز من مكان لآخر وتسرح فيها «برتا بولا» الطفلة المعجزة التي حققت 6 ميداليات ذهبية في عمر الـ9 سنوات فقط.

حكاية برتا بولا مع لعبة جمباز الأيروبك

«بينما كانت تلهو وتشاهد لعبة جمباز الأيروبك في أحد الأندية لاحظ والدها حرصها الشديد على متابعة اللاعبين أثناء اللعب بهذه الرياضة، ليأخذ عهدا على نفسه بأن يشرك ابنته الصغيرة في هذه اللعبة لتحقيق حلمها وإدخال السعادة في قلبها وعندما بلغت برتا سن الخامسة من عمرها التحقت باللعبة وبدأت تتدرب وتذهب إلى التمارين بشكل يومي ومكثف بتشجيع من والديها» يقول بولا والد برتا لـ«الوطن».

«كبرت برتا وكبر حلمها وزاد تشجيع والديها لها عندما بلغت 7 سنوات في عام 2021 التحقت في بطولتين وتحصد أول ميدالية ذهبية والمركز الأول على مستوى الجمهورية والبطولة الثانية ذات السنة تحصد المركز الأول، حصلت برتا على 6 ميداليات ذهبية خلال 3 سنوات متتالية وكان آخرها عام 2023 في بطولة كأس مصر وحصدت الميدالية الذهبية مرتين في ذات السنة تحت سن 10 سنوات، وتتجهز لبطولة أخرى في محافظة القاهرة شهر مايو المقبل»، بحسب والد برتا لـ«الوطن».

وواصل «بولا» لم نخطئ عندما شجعناها على ممارسة اللعبة الشغف والانبهار والحماس الذي رأيته في عينيها عندما كانت طفلة صغيرة تحقق اليوم وأصبحت بطلة كبيرة في لعبة جمباز الأيروبك وأثارت دهشة المدربين حتى أطلقوا عليها لقب «الطفلة المعجزة» التي حققت مراكز أولى وميداليات ذهبية سنوات متتالية كانت السنة الواحد فيها بطولتين، وحققت فيها مراكز أولى على مستوى الجمهورية والحلم الأكبر عندما تلتحق بالمنتخب المصري، وتبدأ في المشاركة في البطولات العالمية رافعة اسم مصر.

سأكون بطلة عالمية بسبب اجتهادي وحبي للرياضة

تقول «برتا بولا» ابنة محافظة الدقهلية البالغة من العمر 9 سنوات لـ«الوطن»: «أبي وأمي شجعاني عندما رأوا حبي وتمسكي لهذه اللعبة ووقفا بجانبي وهما السبب فيما أنا عليه الآن كذلك المدربين الذين آمنوا بقدراتي وإمكانياتي ودائما كنت أسمه تشجيعهم لي وأنني سأكون بطلة عالمية بسبب اجتهادي وحبي للرياضة، وحلمي هو أن التحق بالمنتخب المصري وأصل للعالمية من أجل رفع علم مصر أمام العالم».