«شرم الشيخ الدولي للمسرح» يكرم الفنان محمد فهيم كأفضل شخصية مسرحية شابة

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اليوم الأربعاء، الفنان محمد فهيم، كأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام، وذلك خلال ندوة تكريمية أقيمت بحضور المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والكاتبة الصحفية شيماء منصور، والفنان محمد فهيم.

أفضل شخصية مسرحية شابة

وفي كلمتها خلال الندوة، أوضحت الكاتبة شيماء منصور، أن مسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة هي مسابقة يتم اختيار الفائز بها بناءً على آراء كبار المسرحيين والنقاد، كما تحدثت عن مسيرة الفنان محمد فهيم الفنية، التي بدأت من المسرح الجامعي، ثم التحق بورشة مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، وقدم العديد من الأعمال المسرحية والدرامية.

من جانبه، أعرب الفنان محمد فهيم عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة، التي اعتبرها إنجازًا مهمًا في مسيرته الفنية، كما تحدث عن تجربته في عرض «شارلي»، الذي كان حلمه منذ أكثر من عشر سنوات، وتناول فيه جانبًا مهمًا من حياة الممثل والمخرج الشهير تشارلي شابلن، وهو علاقته بأمه وزوجته.