انطلاق أولى فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بقرية الجبيل بطور سيناء غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، انطلاق أولى فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، غدا الخميس ولمدة 3 أيام بقرية الجبيل بمدينة الطور، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والهيئة العامة لمحو الأمية والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان وتعليم الكبار وغيرها من المؤسسات المختصة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا، وخاصة وديان وقرى المحافظة وتستمر المبادرة لمدة 3أيام.

أنشطة المبادرة

صرح مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة تقدم أنشطة وخدمات لأهالي المحافظة من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن الأنشطة التي تطلقها المبادرة غدا

1- تنفيذ قوافل طبية لوزارة الصحة للكشف وصرف العلاج مجانا، وتحويل الحالات التي تحتاج فحوصات طبية إلى المستشفيات التابعين لها.

2- ندوات توعوية للسيدات في مجال الأسرة.

3-تدريبات لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية.

4- مسرح عرائس للأطفال ومكتبة.

5- فعاليات رياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

6- ورش للأطفال ومعرض للكتاب وورش حرفية بالتعاون مع وزارة الثقافة.

7- ندوات توعوية لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

8- امتحانات محو الأمية