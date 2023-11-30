وعكة صحية وشائعات مرض وزواج.. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهدت الوسط الفني خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت رواد السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث..

شائعة زواج ياسمين صبري

وترددت مؤخرا شائعة زواج الفنانة ياسمين صبري سرا، لتخرج ياسمين عن صمتها لأول مرة، وتنفي هذا الخبر عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: «دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي شائعة متداولة، أنا لست متزوجة، والشائعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج، أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة شائعات ليس لها أي أساس من الصحة».

تعرض مصطفى كامل لأزمة صحية

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرضه لوعكة صحية.

وكتب مصطفي كامل قائلا: «الأخوة والأحباب والزملاء.. شكرًا لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان، لم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظرًا لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميًا.. الحمد لله رب العالمين اللهم اشفنا وأشفي مرضانا جميعًا».

شائعة مرض أحمد بدير

وتناول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، شائعة حول مرض الفنان أحمد بدير ودخوله أحد المستشفيات، ولكنه نفى ذلك من خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أكد من خلاله أنه يتمتع بصحة جيدة، ولكنه تعرض مؤخرا لنزلة برد شديدة وتلقى من أجلها الأدوية اللازمة.