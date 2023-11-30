مكتبة مصر بالزقازيق تنظم يوم ترفيهيا لطلبة مدرسة الأمل للصم بالقنايات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام إيمانا بأهمية هذه الفئة واستمراراً لدعمها ودمجها في المجتمع.

افتتاح مركز متخصص لتنمية مهارات ذوى الهمم

ولفت محافظ الشرقية إلى أنه تم افتتاح مركز متخصص لتنمية مهارات ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، لتشجيعهم على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية وإدماجهم في المجتمع وجعلهم فئة منتجة في المجتمع تسهم بعملية التنمية الشاملة، موجها بأهمية تقديم أنشطة ترفيهية تتضمن فعاليات مختلفة تُدخل البهجة والسرور إلى قلب ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وتُشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر لذوي الهمم في كافة مجالات الحياة.

يوم ترفيهي لطلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة القنايات

وأشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة نظمت أمس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، يوما ترفيهيا لعدد 30 من طلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة القنايات ، وذلك ضمن فعاليات المكتبة المتنقلة وتضمن اليوم الترفيهي عرض لمسرح عرائس يصاحبه ترجمة بلغة الإشارة وأنشطة بازل وتنمية مهارات وانشطة حركية ومسابقات وتلوين ورسم على الوجه.