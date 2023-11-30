رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الخارجية يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعاهداتها تجاه قضية المناخ

كتب:

مريم جاد
03:31 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
سامح شكري - وزير الخارجية

سامح شكري - وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر تعمل على تحسين الأفعال الخاصة بمواجهة التغير المناخي، وأنّ الالتزامات التي نفذتها الدولة في شرم الشيخ ستوفر مليارات الدولارات في المستقبل، مؤكدا أنّ مصر ستدعم الرئاسة الجديد لمؤتمر المناخ، لتحقيق التوافق والعمل على تنفيذ الطاقة المتجددة للدول النامية.

وأضاف شكري، خلال لقاء على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العمل في COP28 مشترك، ويجب أن تتكاتف جهود الدول النامية والمتقدمة، وأن تفي الدول المتقدمة بتعاهداتها بفتح التمويل حتى يكون هناك توفير للاعتمادات التي تؤهل الدول النامية أن تنتقل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تخفيض الانبعاثات.

وأكد وزير الخارجية، أنّه حتى الآن لا يوجد وفاء بما تعهّدت به الدول المتقدمة، مطالبا إياها بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية لتخفيض الانبعاثات والعمل على تحدي تغير المناخ.

 

اقرأ المزيد:

مدبولي: التعاون يمكنه إحداث تغيير حقيقي للحفاظ على الكوكب من تغير المناخ

يسرا عن مشاركتها الصوتية في مؤتمر تغيير المناخ: فخورة جدا

انطلاق مسابقة الكاريكاتير الدولية «كاريكاتونس 2022» حول تغيير المناخ

سامح شكري يدعو إلى تغيير الثقافة المرتبطة بمواجهة تداعيات تغير المناخ

السفير البريطاني بالقاهرة يهنئ مصر لاستضافة مؤتمر تغيير المناخ 2022

الأمم المتحدة تقر تغيير المناخ سببا جديدا لـ حق اللجوء

مظاهرات مكافحة تغيير المناخ تغلق الجسور الرئيسية في كندا

تغيير المناخ.. عبث إنساني بالبيئة أم حرب خفية؟
بقلم مريم جاد