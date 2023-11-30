وزير الخارجية يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعاهداتها تجاه قضية المناخ

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر تعمل على تحسين الأفعال الخاصة بمواجهة التغير المناخي، وأنّ الالتزامات التي نفذتها الدولة في شرم الشيخ ستوفر مليارات الدولارات في المستقبل، مؤكدا أنّ مصر ستدعم الرئاسة الجديد لمؤتمر المناخ، لتحقيق التوافق والعمل على تنفيذ الطاقة المتجددة للدول النامية.

وأضاف شكري، خلال لقاء على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العمل في COP28 مشترك، ويجب أن تتكاتف جهود الدول النامية والمتقدمة، وأن تفي الدول المتقدمة بتعاهداتها بفتح التمويل حتى يكون هناك توفير للاعتمادات التي تؤهل الدول النامية أن تنتقل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تخفيض الانبعاثات.

وأكد وزير الخارجية، أنّه حتى الآن لا يوجد وفاء بما تعهّدت به الدول المتقدمة، مطالبا إياها بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية لتخفيض الانبعاثات والعمل على تحدي تغير المناخ.