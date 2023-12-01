مسؤول سابق بالجامعة العربية: كل أبناء مصر يشاركون في صناعة مستقبل البلاد

أكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض السابق بجامعة الدول العربية، أن الدولة المصرية تشهد عرسًا وطنيًا من الطراز الأول واستكمالا لتاريخ مصر في الجانب السياسي بتوطين الديمقراطية.

السفارات والقنصليات المصرية تشارك في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

وقال الوزير المفوض السابق، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، إن السفارات والقنصليات المصرية تشارك في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية وسط فرحة وبهجة واحتفال بين المصريين بالخارج، ونوع من أنواع الدفء الوطني المصري الذي يتمثل في شعور المواطن بالخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

السفارات المصرية تستعد للانتخابات الرئاسية وسط بهجة

ولفت «بدر» إلى أن السفارات المصرية تستعد للانتخابات الرئاسية وسط بهجة، وبعث رسالة لسفارات البلاد الأخرى بأن هذه مصر، لا تترك أبناءها سواء الداخل أو الخارج، الكل يشارك في صناعة مستقبل البلاد.