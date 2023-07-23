رسائل تهنئة لمصر من السفارات الأجنبية بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

وجهت العديد من دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وسويسرا وإسبانيا وفرنسا، رسائل تهنئة إلى مصر، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952.

تهنئة من إدارة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية

وأعربت إدارة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية عن أطيب التمنيات لشعب وحكومة مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، وأكدت الإدارة، في تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية بالقاهرة، تطلعها إلى مواصلة العمل لصالح الشعبين الأمريكي والمصري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

السفارة الروسية تهنيء بذكرى ثورة يوليو

كما تقدمت السفارة الروسية في القاهرة برسالة تهنئة إلى مصر، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، ولفتت إلى موقف الزعيم السوفيتي الأسبق، نيكيتا خروتشوف، الذي لوح باستخدام السلاح النووي لردع كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، ومنعهم من التدخل عسكرياً في مصر.

وقالت السفارة الروسية، في تدوينة على صفحتها بموقع «تيليجرام»: «نهنئكم جميعاً بمناسبة ثورة 23 يوليو، ونتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، نحن مقتنعون بأن مصر ستحقق نجاحاً كبيراً في مضاعفة إنجازات عصر جمال عبدالناصر، ونشهد تغيرات إيجابية تحدث في البلاد كل يوم».

وأعربت عن أملها في في أن «تستمر علاقاتنا الثنائية المتينة، التي بدأت تتطور بالنشاط بعد هذه الثورة، في التعزيز في المستقبل، خاصةً لأننا نحتفل في هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الروسية المصرية، لم تمثل الثورة بداية صداقتنا فحسب، وبل مهدت الطريق أيضاً لاستقلال مصر الحقيقي».

تهنئة سويسرية لمصر

وفي ذات السياق، قالت رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية السويسرية، السفيرة مايا تيسافي، في تدوينة نقلتها سفارة سويسرا بالقاهرة: «بمناسبة اليوم الوطني لمصر، أود أن أتقدم لمصر وشعبها بأحر التمنيات بالسلام والازدهار»، وأعربت الخارجية السويسرية عن التطلع إلى تعميق العلاقات «الجيدة والقوية» بين البلدين.

تهنئة من فرنسا وإسبانيا بمناسبة ثورة 23 يوليو

وبالمناسبة ذاتها، هنأت سفارة إسبانيا بالقاهرة مصر بعيدها الوطني، مشيرةً إلى أن كل من إسبانيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية جيدة جداً، وقاما بتوقيع اتفاقية للصداقة والتعاون عام 2008.

كما هنأت سفارة فرنسا بالقاهرة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.