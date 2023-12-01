الدول العربية: إقبال كثيف على لجان الاقتراع والمصريون هناك يسطرون ملحمة وطنية

توافد المصريون بالدول العربية، أمس، على صناديق الاقتراع فى اليوم الأول للاستحقاق الدستورى، الذى شهد انتظاماً فى عملية التصويت بالقنصليات والسفارات، ولم يجر الإبلاغ عن وجود مشكلات، فى ظل تنسيق كبير من اتحادات المصريين والجاليات، ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية بالخارج حتى الغد.

السعودية: أكثر من 50 أوتوبيسا لنقل الناخبين من المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية إلى مقار لجان الانتخابات

وفى السعودية شهدت السفارة المصرية فى الرياض إقبالاً كثيفاً من الناخبين، الذين حرصوا على التوافد للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر، وقال أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، إن الجالية تمثل كل شرائح المجتمع المصرى، وتعد الأكبر بين الجاليات المصرية فى الخارج، وأشار إلى أن السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية العامة فى جدة، فتحتا أبوابهما لاستقبال المصريين الذين احتشدوا على الأبواب فى الساعة التاسعة صباح أمس، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أنه «بمجرد فتح اللجان الانتخابية وجدنا حماساً من أبناء الجالية الذين وقفوا أمام مقر السفارة، بانتظار فتح اللجنة»، لافتاً إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات الممكنة، وتجرى عملية التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومى أو بموجب جواز السفر.

وتابع سفير مصر بالسعودية بأن هناك ملحمة وطنية بين أبناء الجالية المصرية، إذ وفروا أكثر من 50 أوتوبيساً لنقل أبناء الجالية من مناطق المملكة الشرقية والجنوبية والشمالية إلى مقرات اللجان الانتخابية، لأن المملكة السعودية مترامية الأطراف، لذا وُفِّرَت الأوتوبيسات حتى لا يحمل الناس عناء المواصلات، وهى جهود ذاتية من أبناء الجالية.

وفى الجزائر، قال السفير مختار وريدة، سفير مصر بالجزائر، إن السفارة استعدت جيداً للانتخابات الرئاسية وتتواصل مع رموز الجالية المصرية فى كل الولايات الجزائرية من أجل حثهم على المشاركة فى الانتخابات، انطلاقاً من دور المسئولية التى أوكلتها لهم وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية تُعد استحقاقاً دستورياً مهماً، لذا تعمل السفارة على لقاء الجالية المصرية بشكل دورى فى الجزائر، واستضافة رموز الجالية، حيث جرى تعريفهم على طرق التصويت فى الانتخابات، ومراحلها من أجل التسهيل على الناخبين، وحتى لا يأخذ أى شخص فترة من الوقت لتمر عملية التصويت بكل سلاسة وسهولة وسرعة، متابعاً: «كل النماذج التصويتية مجهزة، ووفرنا مكاناً لكل مواطن مصرى يرغب فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية»، وفقاً لـ«القاهرة الإخبارية».

وفى لبنان، قال السفير علاء موسى، سفير مصر لدى بيروت، إن عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بدأت فى التاسعة من صباح أمس وسط إقبال كثيف، يبشر بإقبال طيب على الانتخابات على مدار أيامها الثلاثة، مضيفاً: «اليوم يوم عمل فى لبنان، ومساءً ستكون الأعداد أكبر، وستزداد الأعداد غداً، ونتوقع أن يزداد الإقبال فى الساعات والأيام المقبلة، والمصريون فى لبنان يرغبون فى المشاركة فى رسم مستقبل الدولة المصرية الفترة المقبلة»، وفقاً لـ«إكسترا نيوز».

وفى الإمارات العربية المتحدة توافدت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية على المقار الانتخابية، وقال شعبان رأفت، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فى الإمارات، إن أعضاء الحملات الانتخابية وجدوا فى مقار الاقتراع من الساعة السابعة والنصف صباح أمس، مؤكداً أن هناك إقبالاً كبيراً من مختلف الأعمار وذوى الهمم، ولا توجد أى معوقات ولا مشكلات تحول دون سير العملية الانتخابية، مشدداً على أن أعضاء اللجنة الانتخابية أزالوا كل العقبات وجرى تحديد نقاط التقاء الناخبين فى الأماكن التى تبعد عن القنصلية، وتوفير وسائل نقل مجانية لهم.

وتوقع رئيس اتحاد الجالية المصرية بالإمارات ارتفاع الإقبال على المقار الانتخابية بعد صلاة الجمعة، على اعتبار أنه يوم عمل فى الإمارات، لافتاً إلى أن الإمارات تشهد هذه الأيام عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطنى، تبدأ من الغد وحتى الخامس من الشهر الجارى، وبالتالى من المتوقع زيادة توافد الناخبين.

وفى الكويت، توافد المصريون للإدلاء بأصواتهم، إذ امتلأت الطوابير بالعائلات والشباب وذوى الهمم، وسط مشاركة لافتة ومتميزة للعنصر النسائى، وقال أحمد روبى عبدالعظيم، منسق اتحاد الروابط المصرية بالكويت، إن المصريين فى الكويت يعيشون عُرساً انتخابياً تجلى فى الاصطفاف أمام اللجان منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وفى عُمان، أكد الدكتور عبدالرحمن عاصى، رئيس نادى الجالية المصرية فى سلطنة عُمان، لـ«الوطن»، أن المواطنين توافدوا بكثافة على سفارة بلادهم للإدلاء بأصواتهم، لافتاً إلى أن الجالية شكلت غرفة عمليات وجرى ربطها بكل المحافظات العُمانية، للوصول إلى المصريين فى كل مكان، مؤكداً أن الإقبال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كبير منذ فتح باب التصويت.