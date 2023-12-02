ضبط 27 ألف جرعة لتحصين الماشية منتهية الصلاحية بالشرقية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، من ضبط نحو 27 ألف جرعة تحصين ماشية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

حملات تفتيشية على عيادات بيع الأدوية البيطرية

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، إلى أن إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، شنت خلال شهر نوفمبر المنصرم، حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز الزقازيق والحسينية وبلبيس وههيا ومنيا القمح، وذلك في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 811 عبوة لـ 102 صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و27 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية.

تحررت المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، وجرى التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.