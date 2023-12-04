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الصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية تاريخ من «الإرادة والتحدي»

كتب:

محمد مجدي
09:59 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
معرض إيديكس

معرض إيديكس

شهدت النسخة الثالثة من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، التى بدأ تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إقبالاً عالمياً كبيراً، مع ظهور عدد كبير من الأسلحة والذخيرة والمنتجات الدفاعية المصرية على هامش الجناح، بإجمالى 78 منتجاً تشارك بها وزارة الإنتاج الحربى فى فعاليات المعرض، و45 منتجاً تشارك بها الهيئة العربية للتصنيع، بإجمالى أكثر من 123 منتجاً مصرياً.

وتشمل المنتجات المصرية الجديدة، التى لاقت إعجاب وتقدير الوفود المشاركة، راجمة الصواريخ «رعد 200»، والصواريخ الجوية من عائلة «الحافظ».

وتستمر فعاليات «إيديكس 2023» على مدار 4 أيام، حتى يوم 7 ديسمبر الجارى، ويشارك فيها أكثر من 100 دولة حول العالم، فضلاً عن نحو 22 جناحاً دولياً لعرض المنتجات الدفاعية للشركات المُصنعة فى تلك الدول، إضافة إلى وجود عارضين من 46 دولة بإجمالى أكثر من 400 عارض فى 4 قاعات، ومن المتوقع مشاركة نحو 35 ألف زائر وزائرة لفعاليات المعرض.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.