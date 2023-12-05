رموز المجتمع المدني والعمل السياسي بشمال سيناء يؤيدون الرئيس السيسي

أعلن رموز المجتمع المدني والعمل السياسي بمحافظة شمال سيناء، دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

جميع الكيانات والأحزاب تتفق على انتخاب الرئيس

وقال الدكتور سليمان عرادة، أحد كوادر حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، اليوم، قد نختلف في توجهاتنا الحزبية، ولكننا جميعا نتفق على أن رجل المرحلة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عبر بالمصريين إلى بر الأمان.

فيما قال المهندس هيثم رحمي الأمين العام لحزب حماة الوطن، إن قرارات الرئيس الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية زادت من شعبيته داخل مصر وخارجها، فأصبح الرئيس برؤيته حديث العالم الذي أخذ بقرارات الرئيس التي منعت تهجير الشعب الفلسطيني للحفاظ على أرضه ومقدراته.

ثورة علمية بجامعة العريش

من جانبه، أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أن عهد الرئيس السيسي شهد نقلة علمية جديدة، وتم فتح مزيد من الكليات التي رفعت المشقة عن الطلاب، مثل كلية الطب البشري، وغيرها من كليات القمة التي حرص الرئيس على افتتاحها في جامعة العريش.

الرئيس أفشل المخططات الخارجية

بدوره، قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، لقد كانت سيناء في مهب الريح، لولا قوة وحكمة الرئيس السيسي الذي أفشل المخططات الخارجية، وحافظ على أرض الوطن، والآن ننعم بحالة من الأمن والأمان والهدوء لم نشهدها من قبل، بسبب قرارات الرئيس الحكيمة والتضحيات التي قامت بها الدولة المصرية.

وقال الشيخ عبد المنعم رفاعي أحد وجهاء قبيلة الرياشات، سنخرج بأعداد كبيرة رجال ونساء، لنرد الجميل للرئيس السيسي، مضيفا «أهل سيناء كلهم معك في السلام والحرب والرخاء، ومعك من أجل دولة جديدة حضارية».