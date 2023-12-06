بالدرجات.. مواصفات أسئلة الأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ومواصفات امتحان الأحياء الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتوزيع الدرجات والأسئلة والضوابط العام للورقة الامتحانية وهي كالآتي:-

مواصفات امتحان مادة الأحياء

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024-2023م.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم لمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرؤيتها : حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

امتحان الفصل الدراسي الأول

- الصف الأول الثانوي: 20 درجة، تقسم كالتالي «16 درجة الامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول، و 4 درجات أعمال السنة وتقسم كالتالي: درجة واحدة مواظبة، درجة واحدة سلوك، درجتان اختبارات الشهور».

- الصف الثاني الثانوي: 30 درجة، تقسم كالتالي: «24 درجة الامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول، و6 درجات أعمال السنة وتقسم كالتالي «درجة ونصف مواظبة، درجة ونصف سلوك 30 درجة اختبارات الشهور».

- امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب المنازل، السجون، والمستشفيات كما يلي:

- الصف الأول الثانوي: 20 درجة ولا توجد أعمال سنة.

- الصف الثاني الثانوي: 30 درجة، ولا توجد أعمال سنة .

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية لكل من الصفين الأول والثاني الثانوي: ساعتان شاملة وقت المراجعة.

أسئلة الأحياء

- الصف الأول الثانوي: 16 مفردة اختبارية، بواقع 14 مفردة اختبارية من نوع الموضوعي، والاختيار من متعدد كل مفردة بدرجة واحدة، و2 مفردة اختبارية من نوع المقال القصير كل مفردة بدرجة واحدة.

- الصف الثاني الثانوي: 24 مفردة اختبارية، بواقع 20 مفردة اختبارية من نوع الموضوعي الاختيار من متعدد كل مفردة بدرجة واحدة، و4 مفردات اختبارية من نوع المقال القصير كل مفردة بدرجة واحدة.