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موسى مصطفى موسى: انعقاد دائم للجان «الغد» طوال أيام التصويت بالانتخابات

كتب:

محمد أباظة
02:02 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

قرر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب «الغد» ورئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، اعتبار جميع لجان الحزب المركزية والإقليمية في حالة انعقاد دائم طوال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، من الأحد إلى الثلاثاء.

ويتواجد رئيس الحزب يوميا في الأيام الثلاثة بالمقر المركزي للحزب، كما يتواجد جميع نواب الرئيس والمساعدين بالتناوب لمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع المحافظات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.