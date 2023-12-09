تتخطى مليون ريال.. فاتورة إقامة رونالدو وأسرته في 17 غرفة بفندق تثير الجدل

لم يكن البرتغالي كريستيانو رونالدو مجرد نجم كرة قدم فحسب، بل صاحب شخصية مؤثرة، جعلت وسائل الإعلام تتبع تحركاته خارج الملعب قبل داخله، ووصل الأمر إلى إفشاء تفاصيل فاتورته الخيالية التي أنفقها خلال إقامته في أحد الفنادق الفاخرة بالسعودية.

تكلفة خيالية لإقامة كريستيانو رونالدو في السعودية

كريستيانو رونالدو قبل ساعات قليلة، قرر مغادرة الفندق الفاخر الذي كان يستقر به في الأشهر المنقضية، داخل العاصمة السعودية الرياض، بعدما أنفق فاتورة خيالية على حجز غرف الفندق، منذ وصوله إلى السعودي، من أجل الانضمام إلى النصر السعودي.

موقع «sport bible» الإنجليزي، أفرد تقريرًا موسعًا عن خط سير كريستيانو رونالدو منذ وصوله إلى السعودية، وحجم الإنفاق على إقامته خلال تلك الفترة، التي أقامها مع عائلته المكونة من خمسة أطفال، بالإضافة إلى صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، وعدد من أفراد الأمن المصاحبين له، وذلك من أجل قضاء وقتًا مميزًا مع عائلته إلى جانب الوجود بالقرب من مقر تدريبات الفريق.

تكلفة إقامة رونالدو وأسرته ومرافقيه في الفندق الفاخر، بلغت ما يزيد عن 300 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل 1.08 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال حجز 17 غرفة في الفندق، بما في ذلك جناح كامل مكون من طابقين للنجم البرتغالي وصديقته.

وتسببت فاتورة رونالدو في جدل واسع في المملكة العربية السعودية، حيث اعتبرها البعض مبالغ فيها، بينما رأى آخرون أنها طبيعية بالنسبة لنجم كرة القدم العالمي، بعد قضاء بضعة أشهر في الفندق، غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته إلى إقامة دائمة في مجمع حصري خاص به.

رونالدو وعائلته المكونة من خمسة أطفال، بالإضافة إلى صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، وعدد من أفراد الأمن، انتقلوا إلى المجمع الحصري الذي يقع في منطقة حيوية في العاصمة السعودية، ويتمتع المجمع بإطلالة استثنائية على المدينة، وسط حضور أمني كبير، ويوفر للعائلة سهولة التنقل إلى المطاعم والمحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية،

وقدم رونالدو أفضل مستوياته منذ انتقاله إلى النصر السعودي في شتاء 2023، حيث سجل 16 هدفًا في 19 مباراة في دوري المحترفين السعودي، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة.