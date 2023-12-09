خطوات حصاد ثمار «الكاكا» بالدقهلية.. تُوضع في الفرن 24 ساعة

تشتهر قرية فيشا بنا في مدينة أجا بالدقهلية، بزراعة فاكهة الكاكا بكميات كبيرة، وتبلغ المساحة المنزرعة 1600 فدان، ويتم تصدير كميات من الثمار للخارج، ويبدأ الحصاد من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر، ويختلف حصاد الكاكا عن غيرها من الفواكه، وتشبه إلى حد كبير فاكهة الموز في حاجتها لعناية فائقة أثناء حصادها.

مراحل حصاد ثمار الكاكا

يقول محمد سعد، رئيس المحاصيل الزراعية بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرية فيشا بنا من أكبر القرى على مستوى الجمهورية في زراعة وإنتاج الكاكا، وتمر ثمار الكاكا بعدة مراحل في الحصاد، ولا نكتفي بقطف الثمرة فقط، ولكن تمر بعدة مراحل بينها ما يلي:

- قطف الثمار من الشجرة بشكل يدوي، وتكون نصف ناضجة، وفي حال كانت الثمرة ناضجة على الشجرة دون تدخل بشري، نطلق عليها مصطلح «مستوية على أبوها».

- المرحلة الثانية هي «الجني والتسويق» أو مرحلة «الفرز والتسوية»، وتعني أننا نقوم بإدخال ثمار الكاكا النصف ناضجة إلى المكمورة «الفرن» في درجة حرارة معينة لمدة 24 ساعة فقط حتى تنضج، وبعدها يتم فرزها وتنظيفها وتعبئتها للبيع.

«ذبابة الفاكهة» تهدد ثمرة الكاكا

وأشار رئيس المحاصيل الزراعية إلى أن ثمرة الكاكا تحتاج إلى عناية فائقة مثلها مثل أي فاكهة، وتؤثر فيها العوامل الخارجية والجوية، ولكن أخطر ما يؤثر عليها هو ذبابة الفاكهة، وتعتبر قنبلة موقوتة للثمرة، لذلك لا بد من المرور اليومي على المحصول والاطمئنان عليه، ويكون المرور في الصباح الباكر ووقت الغروب تحديدا، ثم أي وقت متاح للحفاظ على الثمار.