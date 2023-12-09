أهالي طنان بالقليوبية يٌشيعون جثمان المبتهل ضياء الناظر

كشفت أسرة المبتهل الشيخ ضياء الناظر بإذاعة القرآن الكريم الذي جرى تشييع جنازته عقب صلاة عصر اليوم، من مسجد البنهاوي بقرية طنان دائرة مركز قليوب في بالقليوبية، حيث إن الراحل كان يعاني من مرض السكر وأصيب بوعكة صحية أمس مساءا، وجرى نقله للمستشفى لتعلن وفاته بعدها نظرا لمضاعفات أزمة صحية بسبب مرض السكر.

وأوضحت الأسرة أنه جرى تشييع جثمان الراحل اليوم مع صلاة العصر بمقابر قرية طنان، على أن يقام العزاء غدا بمضيفة مسجد البنهاوي في وجود أبنائه ومحبيه وأقاربه، حيث إن الراحل لديه 4 أبناء ولدين وبنتين وتم دفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه.

وشارك في الجنازة العديد من أعضاء نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم والابتهالات، الذين حرصوا على الحضور وتوديع زميلهم، بعد عطاء في الابتهالات والمدائح والأناشيد الدينية

أصيب بوعكة صحية ونقل للمستشفى

وأوضح محمد الناظر نجل الراحل في منشور له وفاة والده وكتب «إنا لله وإنا إليه راجعون، أبي في ذمة الله» مشيرا أن والده أصيب بوعكة صحية أمس ونقل للمستشفى لكن وافته المنية إثر أزمة سببها مرض السكر حيث يقام العزاء غدا بقرية طنان

وفاة الراحل الشيخ ضياء الناظر

وكانت الصفحة الرسمية للمبتهل ضياء الناظر على «فيس بوك»، أعلنت خبر وفاته الوفاة في منشور جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الشيخ ضياء الناظر في ذمة الله والدفنة عقب صلاة العصر في قرية طنان مركز قليوب القليوبية»

فيما نعى الشيخ ضياء عدد كبير من المبتهلين والقراء والمحبين، منهم الشيخ محمد فتح الله بيبرس الذى كتب عبر حسابه «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فضيلة الشيخ ضياء الناظر المبتهل بإذاعة القرآن الكريم، في ذمة الله وتشيع الجنازة بعد صلاة عصر اليوم فى قرية طنان محافظة القليوبية، أسال الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».