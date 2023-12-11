طابور فتيات أمام لجنة مدرسة مصطفى أبو عميرة بمصر الجديدة: نرسم مستقبل بلدنا

عشرات الفتيات بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة في مصر الجديدة، اصطفين خلف بعضهما في طابور طويل أمام اللجنة في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، شعرن بدورهن وقررن المشاركة، وتعد المرة الأولى للعديد منهم يقومن بالمشاركة بصوتهن في الانتخابات.

وأكّدت إحداهن لـ«الوطن»، إنَّها المرة الأولى لها التي تشارك في الانتخابات، بعد بلوغها السن القانوني: «لما وصلت للسن القانوني قررت يكون أول حاجة أعملها هي المشاركة في الانتخابات، بحس إنّي بشارك في دور كبير لمستقبل بلدي واختيار رئيسها، لأن بعد سنين هبقى فاكره إنّي ساهمت في حاجة ساعدت بلدي واخترت الشخص المناسب».

منى صالح، وعمرها 20 عامًا، هي المرة الأولى لها أيضًا في الانتخابات الرئاسية، كانت تريد المشاركة في الانتخابات الرئاسية بأول يوم، لكن لبُعد اللجنة عنها، شاركت في اليوم الثاني هي وشقيقتها، بينما والدها ووالدتها أدلوا بأصواتهما أمس: «قرأت كتير عن الانتخابات وقررت أنزل ويكون لي دور في بلدي».

«إيمان» وأصدقاؤها، قرروا النزول صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة مصطفى يسري أبو عميرة، مؤكّدين حبهم الكبير لبلدهم وحقهم في الإدلاء بصوتهم في حدث هام تمر به مصر.