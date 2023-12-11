مراسل «إكسترا نيوز»: طوابير أمام اللجان الانتخابية في الإسكندرية

قال أحمد عبد الرازق؛ مراسل قناة إكسترا نيوز من الإسكندرية، إنّ المواطنين بالمحافظة احتشدوا أمام المقار الانتخابية المختلفة، قبل انطلاق التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

4 ملايين ناخب في الإسكندرية

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز» عبر مداخلة هاتفية، أنّ الناخبين بالمحافظة عددهم 4 ملايين و300 ألف مواطن، مقسمون على 18 لجنة عامة في 9 أحياء، بالإضافة لمركز ومدينة برج العرب، و351 مقرًا ومركزا انتخابيًا يضم 533 لجنة فرعية، فضلًا عن 36 لجنة للوافدين.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الناخبين في المحافظة، جاءوا منذ الصباح الباكر للتصويت، وهناك تجهيز تام من الدولة لتيسير العملية الانتخابية.