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انتخابات المصريين بالداخل

مراسل «إكسترا نيوز»: طوابير أمام اللجان الانتخابية في الإسكندرية

كتب:

نرمين عفيفي
01:09 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
طوابير الانتخابات الرئاسية للناخبين

طوابير الانتخابات الرئاسية للناخبين

قال أحمد عبد الرازق؛ مراسل قناة إكسترا نيوز من الإسكندرية، إنّ المواطنين بالمحافظة احتشدوا أمام المقار الانتخابية المختلفة، قبل انطلاق التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

4 ملايين ناخب في الإسكندرية

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز» عبر مداخلة هاتفية، أنّ الناخبين بالمحافظة عددهم 4 ملايين و300 ألف مواطن، مقسمون على 18 لجنة عامة في 9 أحياء، بالإضافة لمركز ومدينة برج العرب، و351 مقرًا ومركزا انتخابيًا يضم 533 لجنة فرعية، فضلًا عن 36 لجنة للوافدين.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الناخبين في المحافظة، جاءوا منذ الصباح الباكر للتصويت، وهناك تجهيز تام من الدولة لتيسير العملية الانتخابية.

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