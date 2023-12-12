«صحة الشرقية»: انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة في محيط لجان الانتخابات

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار انتشار الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية، من خلال العيادات المتنقلة، بمحيط اللجان في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024.

تقديم الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة

وتقوم الفرق الطبية بالمحافظة بتقديم الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة، وفحصهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك وسط أجواء احتفالية تزامناً مع هذه المناسبة الكبرى.

تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 20 ألف مواطن

وقال «مسعود» إن الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية الصحية، قدمت خلال اليوم الثاني الخدمة الطبية والفحوصات اللازمة لعدد 20 ألفا و49 مواطنا بالمحافظة، ليصل إجمالي المستفيدين من الخدمة الطبية 36 ألفا و182 مواطنا خلال اليومين الماضيين للانتخابات الرئاسية، مناشدا جميع المواطنين بالخروج والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يتحتم على كل مواطن القيام به، لممارسة حقه الدستوري والقانوني، حيث إن المشاركة الإيجابية تعكس مدى وعي الشعب المصري، وحرصه على المشاركة في البناء والتنمية والاستقرار لمصرنا الغالية، كما توجه أيضا رسالة قوية للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره بيده.

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى قيام الفرق التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتطهير وتعقيم جميع المقرات واللجان الانتخابية بالمحافظة، وذلك قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، وبعد انتهاء اليوم الانتخابي، لتهيئة الأجواء والمناخ الملائم للناخبين.

ولفت إلى أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية كلف الفرق الطبية للعمل بمحيط وداخل اللجان، وتقديم جميع خدمات المبادرات الصحية الرئاسية أيضا، ضمن خطة التأمين الطبي، مع متابعة مديري الإدارات الصحية للإجراءات الوقائية المتبعة باللجان للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مع انعقاد غرفة العمليات بصحة الشرقية علي مدار الساعة لمتابعة التأمين الطبي أولاً بأول، والتحرك الفوري لأي أحداث طارئة، لضمان نجاح العملية الانتخابية.